Rufián ironitza sobre Tabàrnia i la mort de la filla de Franco

Día de luto en Tabarnia. pic.twitter.com/sOavlhaEyh — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 29, 2017

Carmen Franco Foto: Europa Press

Carmen Franco, filla del dictador Francisco Franco, ha mort aquest divendres als 91 anys després que el seu estat de salut empitjorés en les últimes hores, segons ha avançat El Mundo . A l'estiu se li va diagnosticar un càncer terminal. Era l'única filla del dictador. Quan va morir el seu pare, Juan Carlos I li va concedir el títol de duquessa de Franco amb grandesa d'Espanya. En diverses entrevistes ha reivindicat sempre la figura del seu pare i no s'ha mostrat avergonyida pels 40 anys de dictadura.Les reaccions no s'han fet esperar a la xarxa i una de les més compartides ha estat la de Gabriel Rufián, que ha tirat d'ironia per burlar-se de l'ocurrència de Tabàrnia impulsada per l'unionisme i de la mort de la filla del dictador: "Dia de dol a Tabàrnia", ha dit el diputat d'ERC al Congrés.Va ser la mateixa Carmen Franco qui va comunicar que patia un càncer terminal en una entrevista a El Mundo. "Tinc un càncer terminal. Tot ha estat aquest estiu, he estat 15 dies visitant metges i diuen que deu ser de fa temps. Però bé, ho he assumit i no passa res. No fa falta tractament", va dir. Aquest dijous al matí va rebre l'extremunció.Maria del Carmen Ramona Felipa María de la Cruz Franco Polo, coneguda en els seus cercles més íntims com a "Nenuca", deixarà set fills, dos títols nobiliaris, càrrecs en una vintena d'empreses i una fortuna econòmica, segons han recollit diversos mitjans. Destaca com a anècdota que tenia el número de DNI més baix de l'estat espanyol: el 3. En els seus últims mesos de vida, pràcticament no havia sortit de la seva residència a Madrid.En aquest vídeo, la filla del dictador es dirigia als "nens del món":I en aquest altre, el seu casament:

