TV3 resumeix els frenètics últims 4 mesos del 2017 en un brillant (i viral) vídeo

No es pot entendre aquest 2017 a nivell nacional ni internacional si deixem de banda el procés català. Es va convertir i segueix essent el tema principal de conversa vagis on vagis. Des dels passats 6 i 7 de setembre, quan es van aprovar les lleis de transitorietat i del referèndum al Parlament de Catalunya i fins a les eleccions del 21-D convocades per Mariano Rajoy a través de l'article 155, tot passant pel referèndum, la política ha estat la protagonista.I ha aportat molta èpica. L'interès creixent a nivell social ha provocat que els formats informatius també s'hagin adaptat a aquesta tendència que ho futbolitza tot, que ho converteix tot en un esport. TV3 no n'ha estat una excepció i en un vídeo de 5 minuts que ha penjat al seu perfil de Twitter aprofita per resumir com han estat i què s'ha viscut en aquests darrers quatre mesos del 2017. Un emocionant vídeo que ja acumula més de 65.000 reproduccions i més de 1.600 comparticions.

