JxCat insisteix que l'Estat no podrà impedir la investidura de Puigdemont

L'Estat "no pot impedir" que Carles Puigdemont sigui investit com a president de la Generalitat. Així consta en un document de Junts per Catalunya, avançat per RAC1 , en el qual s'insta el sistema polític espanyol a acceptar el resultat de les eleccions del 21-D. Uns comicis en què Ciutadans es va endur la victòria en vots i escons, però de manera estèril: l'independentisme suma 70 escons i el 47,5% dels vots."Només hi ha un tipus de gent que vol que Puigdemont no sigui president: els que no creuen en la democràcia", assegura el text de la candidatura, que indica que el Parlament "no pot canviar" el que ha votat la ciutadania.

Argumentari per a diputats electes de Junts per Catalunya

