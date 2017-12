El PSOE considera que Catalunya no pot ser governada des de l'exili ni des de la presó

El secretari d'organizació del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerat que "Catalunya ha de ser governada des de Catalunya i no des de la presó o des de l'exili". Ábalos, que aquest divendres ha fet balanç del 2017 des de la seu federal de Ferraz, ha afirnat que aquest any ha estat marcat per una doble fractura: la territorial provocada per la crisi catalana i la social provocada per les polítiques del govern del PP amb el suport de Ciutadans.En aquest sentit, el secretari d'organització socialista ha acusat l'executiu de Rajoy de no saber gestionar la crisi a Catalunya. "Va actuar com a agitador de la desafecció i després va ser incapaç de contenir l'auge de l'independentisme", ha reblat. Ábalos ha afirmat que el govern espanyol ha estat "incapaç de governar sense el suport de la majoria absoluta" que pateix el "símptoma del govern en funcions", sempre a l'espera d'un "moment electoral" que li permeti sortir d'aquesta situació. José Luis Ábalos ha exigit a Ciutadans que "no busqui excuses" i que obligui al Partit Popular a complir el pacte que van firmar les dues formacions per investir Mariano Rajoy. El secretari d'organització del PSOE ha respost així al president de C's, Albert Rivera, que aquest divendres ha culpat a la "maleïda" llei electoral "l'enfonsament" del PSC i del PP en les eleccions catalanes del 21 de desembre. Ábalos considera que gran part d'aquest pacte de dretes no s'ha complert, i ha ironitzat que el PP i Cs ni tan sols es posen d'acord en el grau de compliment.Per Ábalos, Rajoy no està a l'altura del país que governa i ha assegurat que la seva inacció "està darrere de l'increment de les desigualtats, de la precarietat i la pobresa". Amb tot, ha descartat demanar un avançament electoral i ha negat que hi hagi una estratègia comuna amb Podem. "Actualment no hi ha condicions per anteposar cap interès partidista", ha conclòs.El secretari d'organització del PSOE ha negat que Podem sigui un "soci preferent" del seu partit. "No tenim cap societat", ha assegurat Ábalos, que ha recordat que "hem tingut algun problema, ja que a Barcelona ens van expulsar del govern municipal per la nostra visió de l'Estat". El número tres del PSOE ha reconegut que les dues formacions mantenen "una sintonia" en temes socials, però que en cap cas s'ha materialitzat en una aliança o una estratègia conjunta.

