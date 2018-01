El missatge de Cuixart als socis d'Òmnium des de la presó: «No permeteu que us venci el desànim»

Estimadíssims socis i sòcies,



Acabem un 2017 especialment dur, però que també serà recordat per l’assoliment d’èxits col·lectius d’un mèrit colossal. De manera cívica, pacífica i democràtica, hem tornat a deixar-hi la pell i farem bé de no aigualir el que això suposa com a societat.

Un record ple de tendresa per a totes aquelles persones que avui pateixen més durament la repressió, per a les famílies i amics, i per a tots aquells que ens feu arribar la pena que sentiu per la nostra situació. Us demano que no permeteu que ens venci el desànim; és el que precisament alguns voldrien. Convertim qualsevol tristor en esperança car en tenim motius suficients, creieu-me.



Per aquest 2018, a Òmnium Cultural seguirem treballant per enfortir el sentiment de pertinença col·lectiva, des de la diversitat i l’empatia. Dedicarem també els nostres esforços en la defensa dels drets civils i seguirem exigint l’alliberament dels presos polítics i l’aturada de la repressió també a instàncies europees i internacionals. Defensarem amb tota la determinació el model d’escola catalana, garantia de cohesió social, perquè ningú no separarà els nostres fills a les aules. La llengua i la cultura catalanes són patrimoni de tothom.



Dedicarem el millor dels nostres esforços a conèixer-nos i reconèixer-nos encara més i millor. És una tasca del tot imprescindible, sense renúncies, amb tota l’autoestima del món, perquè ens avala un present i un passat de respecte, convivència i tolerància. Parafrasejant Obrint Pas: "Tot un país per compartir, tot un país per estimar".



Us emplacem, a les més de 96.000 persones que avui formeu l’entitat, a fer-vos partícips d’aquests objectius, de la manera més activa que pugueu, sense cap por. Obrim encara més Òmnium Cultural arreu, empeltem-ne tot Catalunya i deixem-nos, alhora, redescobrir tot allò que ens envolta. El moment és únic, l’oportunitat també: tenim tant a oferir com a rebre.



En nom de la junta directiva i meu, deixeu-nos que us donem les gràcies per tantes i tantes hores d’esforç i de dedicació, per la confiança amb l’entitat, pel suport a totes les mobilitzacions, per la feina silent i perseverant. Sou l’exemple viu de la lluita pacífica d’un poble per a una societat més lliure, també d’exclusió social, de desigualtat i de pobresa.



Des de Soto del Real, per a tots els Països Catalans i el món sencer: feliç any nou 2018, que la cultura ho inundi tot. I més confiança que mai, ens tenim els uns als altres.



De tot cor,



Jordi Cuixart

President d’Òmnium Cultural