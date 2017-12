El càrrec fantasma del govern espanyol que cobra més que Rajoy

L'envelliment de la població espanyola era un dels elements que el programa electoral del Partit Popular situava en el llistat de preocupacions per a la nova legislatura. Espanya registra més morts que naixements i, per tant, perd població. Aquesta situació es tradueix en una pressió cada vegada més asfixiant al fons de la Seguretat Social.Davant aquest context, l'executiu de Mariano Rajoy va donar llum verda a la posada en marxa d'un pla estratègic nacional. Així, es va crear un nou càrrec al govern: la Comissionada per al repte demogràfic, amb la funció principal de dibuixar un camí a seguir per equilibrar la piràmide de la població espanyola.Fins aquí, tot en ordre. Ara bé, tal com detalla ElDiario.es , gairebé dotze mesos després, no s'ha presentat cap estratègia ni tan sols els grups parlamentaris tenen notícies d'ella. És tota una incògnita. Qui hi ha al capdavant? El govern espanyol a anomenar comissionada a Edelmira Barreira, fins aleshores senadora del PP i, tal com apunta el mitjà digital, té un estret lligam amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.El sou de Barreira s'enfila finals als 100.000 euros bruts l'any. Cobra, doncs, més que Mariano Rajoy com a president. La seva aportació en el darrer curs polític és, però, força escassa. ElDiario.es assenyala que la cap de la comissió ha mantingut reunions com a integrant d'un grup amb membres de tots els ministeris i s'ha reunit amb aquelles comunitats autònomes "que ho han sol·licitat".

