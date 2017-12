Rajoy convoca per al 17 de gener la constitució del nou Parlament

Mariano Rajoy, en la compareixença a la Moncloa Foto: @marianorajoy

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha convocat la sessió constituent del nou Parlament sorgit de les eleccions del 21 de desembre per al 17 de gener, segons ha avançat ell mateix en una compareixença a la Moncloa després de l'últim consell de ministres de l'any. Rajoy ha aprofitat per treure pit per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i per demanar al futur executiu català que abandoni la unilateralitat.En aquest sentit, el dirigent del PP ha tornat a apel·lar al diàleg -sempre dins de la Constitució- i ha ofert el Congrés dels Diputats com a espai per a l'entesa. "S'ha aplicat la llei per defensar la llei i la convivència dels catalans i de tots els espanyols. S'ha demostrat la independència de la justícia. El lògic i més raonable seria no tornar a posar a prova el nostre ordenament", ha indicat Rajoy, que ha indicat que Europa no farà costat a cap via unilateral per part de la Generalitat.Rajoy s'ha volgut referir a la situació de geometria variable que té al Congrés dels Diputats, i ha tret pit per les "hores" que ha destinat el seu executiu a arribar a acords amb fins a set forces polítiques. Primer va haver de buscar els diputats necessaris per ser investit president, i després va sumar els vots de Ciutadans i del PNB per tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Per als de l'any vinent, però, els nacionalistes bascos no s'hi posen bé arran de la crisi catalana. Rajoy es va reunir ahir amb Albert Rivera, líder dels liberals, amb qui ja té un preacord."El millor d'aquest any ha estat la consolidació de la recuperació econòmica, que cada vegada es nota més en la vida dels ciutadans", ha apuntat. El creixement, ha dit, serà del 3,1%, per sobre de la mitjana de la zona euro. Rajoy s'ha mostrat content per les xifres de creació de llocs de treball -malgrat la temporalitat i els salaris, que no s'acaben de recuperar- i pel haver aconseguit fer caure l'atur per sota dels quatre milions de persones. "El reduirem fins a l'11% l'any 2020", ha pronosticat el dirigent del PP, que ha tret pit per la reducció del 9% en l'atur juvenil, una de les xacres del país.L'economia, segons ell, creix de manera més "equilibrada" que en el passat. Les exportacions, ha apuntat, "poden superar en 100.000 milions d'euros les del 2008", una dada "molt reveladora i optimista de cara al futur". En paraules del president espanyol, si s'ha hagut de revisar la perspectiva de creixement i de millora és a causa del procés català, marcat enguany pel referèndum i la declaració d'independència.Segons el president del govern espanyol, el 2017 es pot considerar com a "positiu", malgrat -ha recordat- els atemptats de Barcelona i de Cambrils que van acabar amb setze víctimes mortals. En aquest sentit, ha citat la reunió del pacte antigihadista d'aquest dimecres, que va acordar prendre mesures per controlar plataformes de lloguer i la distribució de bombones de butà

