​Amb el CIE obert, la Model tancada i la Sagrera en «stand by»: així es clou el 2017 a la Barcelona de Colau

El Tram a la part alta de la Diagonal. Foto: Jordi Jon Pardo

Dues de les grans actuacions de transport públic pendents es troben en estadis diferents, però tenen en comú que romanen bloquejades. La construcció de l'estació de la Sagrera no s'ha reprès, malgrat la promesa del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que les obres de l'estructura es podrien reactivar a finals de setembre i acabar-se a finals del 2020 . Des de fa uns tres anys que les obres estan aturades per presumptes irregularitats. L'últim termini era que els treballs tornessin a posar-se en marxa durant el novembre, i tampoc s'ha complert. Per a l'altre gran projecte, la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal , encara no hi ha acord al consistori . El govern de Colau sosté que encara hi ha temps perquè les obres comencin abans d'acabar el mandat, que s'esgota el maig del 2019, però el temps per fer-ho possible aviat s'esgotarà.