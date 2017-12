Protecció Civil desactiva l'alerta per la borrasca «Bruno»

Protecció Civil ha desactivat aquest divendres al migdia l’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la millora de les condicions meteorològiques i per la manca d’incidències en les darreres hores relacionades amb el vendaval. El pla queda en fase de prealerta per les darreres previsions del Servei Meteorològic, que indiquen que el vent serà intens aquest divendres al terç sud de Catalunya i a cotes altes del Pirineu.



En els propers dies, el fort vent també podrà afectar altres zones com el prelitoral central aquest dissabte. No s'espera que aquestes ratxes fortes generin incidències generalitzades ni rellevants, però sí que pot produir alguna afectació de forma local, segons apunta Protecció Civil.

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 1.263 trucades per incidències derivades del vent en aquest episodi de vent, la majoria per branques i altres objectes en carrers i carreteres, així com caiguda de tendals, cobertes i elements inestables en edificis. Per comarques, les trucades s’han fet des del Barcelonès 311, Tarragonès 205, Baix Llobregat 169 i Vallès Occidental 125, i per municipis, Barcelona 268, Tarragona 127, Reus 59 i Terrassa 42.



Segons el Servei Meteorològic, els registres de les ratxes màximes destacades entre el 26 i el 28 de desembre fins a les onze del matí han estat els 141,8 km/h registrats a Portbou, els 112,7 km/h de Certascan (2.400 m.), els 94 km/h d'Amposta, els 83,9 km/h de Castellbisbal o els 81,4 km/h del Port de Barcelona-Bocana sud.

