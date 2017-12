Albert Calatrava, nou delegat de la CCMA a Madrid

Josep Capella, en una connexió en directe. Foto: ACN

El periodista Albert Calatrava ha estat designat avui com a nou delegat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a Madrid. El fins ara subdelegat en aquesta ciutat, assumeix així la màxima responsabilitat a la delegació conjunta de TV3 i Catalunya Ràdio, després que Josep Capella fos nomenat corresponsal de la CCMA a París. Tot i això, Capella encara seguirà unes setmanes informant des de la capital espanyola, segons la CCMA.La delegació de la CCMA a Madrid va ser la primera, l’octubre del 2014, que va unificar el funcionament dels serveis informatius de TV3 i Catalunya Ràdio, en el marc del procés de confluència de les redaccions d’informatius i esports.Nascut a Barcelona el 1976, és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus inicis professionals van ser a Ràdio Estudi Esplugues, des d’on va passar a la redacció d'Informatius de Ràdio Barcelona (Cadena SER) i Onda Rambla Catalunya com a corresponsal a Madrid. L'any 2005 es va incorporar a la delegació de Catalunya Ràdio a Madrid com a redactor especialitzat en informació de tribunals i interior. Del 2012 al 2014 va ser delegat de Catalunya Ràdio a Madrid, i del 2014 fins ara havia estat subdelegat de la CCMA en aquesta ciutat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)