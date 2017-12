Condemnat a presó un veí de Borges Blanques per disparar contra un gat amb una escopeta

Un veí de les Borges Blanques ha estat condemnat per l'Audiència de Lleida a quatre mesos de presó per haver disparat amb una escopeta de perdigons el gat del seu veí. L'home, que està jubilat, ha rebut també una pena de 14 mesos d'inhabilitació per a qualsevol activitat que estigui relacionada amb els animals i una multa de 82 euros en concepte d'indemnització.Els fets van passar l'any 2014 en una finca de la capital de les Garrigues quan l'home va agafar l'arma i va disparar contra l'animal, que va patir lesions. Durant el judici, una testimoni va assegurar veure el condemnat amagat rere un arbre i, posteriorment, trobar-se el gat ferit. Aquesta versió va ser negada durant el judici per l'acusat, que va assegurar que no tenia llicència d'armes. L'Audiència el condemna per un delicte de maltractament d'animals domèstics i confirma la sentència del Jutjat Penal número 1 de Lleida.

