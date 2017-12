Puigdemont farà el missatge de Cap d'Any des de l'exili

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont Foto: ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, complirà amb la tradició de dirigir-se a la ciutadania per Cap d'Any malgrat la situació d'exili a Brussel·les. Segons fonts consultades per, el missatge s'emetrà demà dissabte a través de les xarxes socials. L'estada del president a Bèlgica, on va marxar arran del procés judicial obert a l'Audiència Nacional i després al Tribunal Suprem pel referèndum i la declaració de la independència, no li ha impedit fer campanya amb normalitat com a candidat de Junts per Catalunya.Puigdemont decideix aquests dies si torna a Catalunya per sotmetre's a la investidura o bé segueix a Brussel·les. Durant la campanya electoral, el president es va comprometre a tornar a Palau acompanyat de tot el Govern legítim si vencia en els comicis del 21-D. Ciutadans va guanyar amb 36 escons, però Junts per Catalunya va superar ERC per dos escons. Les dues formacions independentistes han ajornat el gruix de la negociació sobre la formació de Govern fins que no s'aclareixi la situació de Puigdemont i del vicepresident Oriol Junqueras, que declara el 4 de gener davant del Tribunal Suprem.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)