VÍDEO Un experiment de SOS Racisme posa al punt de mira tres locals de Barcelona

"El racisme governa la festa". Aquesta és la conclusió a la que ha arribat l'entitat SOS Racisme després de l'experiment que van dur a terme la nit del 16 al 17 de desembre al Boulevard Culture Club, el Jamboree Dance Club i la Sala Apolo. Tal com expliquen a la seva pàgina web , és la tercera edició d’un testing que ja s’havia celebrat el 2011 i 2014 i que ha optat per visitar els mateixos locals, que acumulen denúncies al Servei d’Atenció i Denúncia (SAiD) de l'entitat.En el vídeo es veu com, segons l'entitat, el Jamboree, situat a la plaça Reial, "utilitza un mecanisme sofisticat per regular l’entrada de persones amb orígens ètnics no occidentals". "És desconcertant, sobretot, perquè la fama del local l’erigeix com un referent de la nit cosmopolita", afegeixen.Arran d'aquest experiment, SOS Racisme ha presentat una reclamació administrativa a la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives on denuncien els fets del passat 17 de desembre i demanen que se sancioni degudament el local.Pel que fa als altres dos, la Sala Apolo i el Boulevard Culture Club apunten que no els felicitaran perquè han complert amb la seva obligació.

