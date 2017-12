Urkullu avisa Puigdemont que no pot pretendre governar Catalunya sense «estar-hi present»

El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha enviat un missatge clar i directe a Carles Puigdemont, encara exiliat a Brussel·les. El dirigent basc creu que, "per fer política, cal ser-hi present", perquè "no es pot dirigir un país només des de l'acció telemàtica o via internet". A més, ha apostat per "trencar els blocs" a Catalunya perquè "és una necessitat imperiosa que hi hagi diàleg amb voluntat d'acord intern" entre els partits amb representació al Parlament català.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Urkullu ha fet una crida a restituir la situació catalana, "si més no abans del 6 de setembre", i a abordar la solució per "vies polítiques, no penals ni judicials".

El president del govern basc ha considerat que el que han ratificat els comicis del 21-D és que, "no per una participació més gran, com així s'ha demostrat a Catalunya amb gairebé un 82%, hi ha hagut variació en els resultats" respecte a les anteriors eleccions.

"Això suposa una realitat incontestable, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, del que és la conformació sociopolítica catalana. A partir d'aquí, crec que seria necessari el diàleg amb voluntat d'acord intern en el mateix àmbit de la nació catalana, i que els partits partissin d'aquest reconeixement d'aquesta realitat que reflecteixen els resultats electorals", ha afegit.

Per això, ha advocat perquè no hi hagi "una política de blocs i de fronts". "Això és el que jo plantejava també en campanya electoral en les eleccions autonòmiques basques, que no hem d'entendre la política com un exercici de bloqueig que estigui basat en l'enfrontament entre blocs consolidats", ha manifestat. Al seu parer, "aquesta realitat de Catalunya suposa també la necessitat de trencar la política de blocs i la necessitat de ponts d'enteniment".

Iñigo Urkullu ha dit que desconeix si Carles Puigdemont tornarà a Catalunya i ha indicat que "jo crec que es troben aquí també condicionats pel que és la situació que afecta a la relació entre diversos partits polítics, JuntsxCat o ERC, també en les seves estratègies. No entraré en altres consideracions, però crec que fer política és ser-hi present", ha manifestat.



Dirigir un país



"Jo he tingut una experiència que ha coincidit amb viatges a l'exterior en la qual he dirigit una reunió de Consell de Govern per Internet, però és diferent dirigir una reunió d'un Consell de Govern a dirigir un país. No es pot pensar en l'acció política, que és dirigir un país o un Govern amb responsabilitat de dirigir un país, només des d'una acció telemàtica o via Internet", ha asseverat.

Per això, creu que cal "restituir la situació que existia a Catalunya, si més no abans del 6 de setembre passat", jornada en la qual el Parlament va aprovar la Llei del Referèndum, sense els vots de Cs, del PSC i del PP, els diputats dels quals van abandonar l'hemicicle.

El lehendakari espera que, d'aquesta manera, "es pugui fer política amb tota la normalitat possible", i que suposi també "que l'acció política estigui basada només en les vies polítiques, i no en les vies penals i judicials".



La seva intervenció en el procés



El lehendakari ha assenyalat que no s'ha "apartat" de Catalunya perquè ja no fa tanta al·lusió en els seus discursos a la situació d'aquesta comunitat, sinó perquè ja no intervé en el conflicte, com va passar a la tardor, després que se li reclamés que "intervingués des de l'estiu".

"Si hi ha hagut més presència de Catalunya en les meves intervencions potser és perquè jo també hi estava intervenint, malgrat que fos el més discret possible. En aquest moment, segueixo amb molta atenció tot el que està passant a Catalunya, però jo no tinc cap intervenció", ha apuntat.

Així mateix, creu que "la qüestió de Catalunya correspon, primer, als mateixos catalans". "Jo crec que ens trobem en un temps en el qual, com a Euskadi, hi ha una necessitat d'asseure les bases d'una normalització en la convivència política i això passa perquè hi hagi un diàleg amb voluntat d'acord".

"Però, primer, aquí a Euskadi i crec que a Catalunya també, i això és una cosa que en el seu moment ho vaig parlar amb Puigdemont, hi ha necessitat d'un diàleg amb voluntat d'acord a Catalunya. I és una necessitat imperiosa després de les eleccions catalanes que, entre els partits polítics amb representació a Catalunya, puguin parlar entre ells", ha manifestat.

