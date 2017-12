Rivera alerta que Puigdemont i Forcadell ja estan «políticament inhabilitats»

Albert Rivera, líder de Ciutadans, en roda de premsa al Congrés Foto: Ciutadans

Compareixença de final d'any d'Albert Rivera, líder de Ciutadans, per valorar el desenvolupament polític del 2017. Segons ell, el president de la Generalitat i cap de cartell de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja estan "políticament inhabilitats" per la nova etapa que s'obre després del 21-D, malgrat que no hi ha cap condemna ni s'ha celebrat cap judici. Pel que fa a la victòria a les eleccions del seu partit, amb Inés Arrimadas, al capdavant, Rivera s'ha escudat en "l'enfonsament" del PP i del PSC per no encetar converses per formar Govern, ja que el constitucionalisme no arriba a la majoria absoluta . Malgrat això, ha demanat la presidència del Parlament per al seu partit."Ciutadans ha estat a l'alçada de les circumstàncies. Un partit constitucionalista ha guanyat en vots i en escons als nacionalistes [catalans]", ha apuntat Rivera, que ha constatat que "l'enfonsament" del PP i del PSC, sumat a la llei electoral, impedeix al seu partit formar Govern. "El resultat del 21-D vol dir que és la fi d'etapa del bipartidisme. Aquesta legislatura és el trànsit entre el vell bipartidisme i la nova etapa", ha apuntat el dirigent liberal. "Hem d'aprofitar les oportunitats de canvi sent conscients del final de cicle. El PP i el PSOE han fallta. Si no s'haguessin enfonsat, avui estaríem negociant un Govern de la Generalitat, però ells dos junts tenen 21 diputats", ha indicat.Segons ell, cal "renovar" el projecte comú per "il·lusionar" de nou els espanyols. "El que passa a Catalunya és un problema d'Espanya. El repte més gran que tenim és el desafiament a l'ordre constitucional del separatisme. Caldrà estar molt tents quan formin nou Govern", ha indicat Rivera. "El que passa a Catalunya només se soluciona amb una majoria parlamentària que derroti el separatisme a les urnes. L'immobilisme dels conservadors i les ocurrències dels socialistes no són la solució", ha apuntat Rivera, que en tot moment ha buscat erigir-se com a renovador de l'Estat."Som conscients del problema. Estem més preparats que ningú per fer front al major desafiament que té el país", ha insistit el líder de Ciutadans durant la compareixença. "Cal combatre el separatisme amb valors civils, modernització i posar fi a la corrupció. Les nacions de nacions no seran la solució", ha recalcat Rivera, que ha considerat diverses vegades com a "transitòria" la legislatura.El líder de Ciutadans ha carregat contra el PP i contra el PSOE per estar en contra de suprimir els aforaments, i ha lamentat que hi hagi comissions d'investigació sobre la corrupció del partit que governa Espanya. "El bipartidisme es resisteix als canvis", ha apuntat el dirigent liberal, que també ha demanat "garantir" la independència dels fiscals, especialment en matèria anticorrupció.Rivera també ha demanat una nova llei electoral. "Estic convençut que els ciutadans ho volen", ha assenyalat el dirigent liberal, que s'ha queixat del que passa a Catalunya, on el seu partit ha guanyat les eleccions però ha estat incapaç de sumar amb la resta de partits constitucionalistes per governar a Catalunya. La reforma del Senat, ha insistit, també segueix estan damunt la taula. "Cal parlar de reformes institucionals per convertir-la en una cambra útil, no en un cementiri d'elefants", ha dit.Rivera ha arrencat la compareixença fent una valoració de les polítiques econòmiques i socials del PP, les quals -segons ell- han virat gràcies a Ciutadans. "Molta gent es quedava fora de la classe mitjana treballadora, i hem acabat amb les retallades dels últims anys. També hem aconseguir un gir en política fiscal", ha apuntat el dirigent liberal, que ha avançat un "preacord pressupostari" amb el PP. De fet, ahir Rivera es va reunir amb Mariano Rajoy a la Moncloa per abordar, un cop més, el cas català i els comptes generals de l'Estat per al 2018, de moment sense suports suficients.El líder de Ciutadans ha defensat l'equiparació salarial entre la policial nacional espanyola i els cossos autonòmics. "Això és de justícia. Ens sembla de sentit comú que cobrin el mateix. Esperem que l'acord pressupostari ens porti això", ha assenyalat Rivera, que també ha demanat un pacte educatiu que vagi més enllà de la legislatura. "Aquest és un repte majúscul, però de moment ja s'està debatent amb experts al Congrés dels Diputats", ha insistit el dirigent liberal en roda de premsa.

