Condemnat a dos anys un veí de Gironella per agredir-ne un altre amb un cop d'aixada al cap

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat un veí de Gironella a dos anys de presó per donar un cop d'aixada al cap d'un altre home, després de tenir una discussió de trànsit, segons ha avançat el Regió7 . En aquest cas, els dos vehicles no disposaven de prou espai per passar i, a causa d'això, l'acusat va agafar una aixada de l'interior del seu cotxe, va començar a donar cops al vidre davanter i a les finestres de l'altre vehicle i va agredir el conductor.Els fets van tenir lloc a prop de l'ermita de Sant Marc de Gironella el 31 d'agost del 2016. En aquest cas, el jutge condemna l'acusat per un delicte de lesions amb instrument perillós i un delicte de danys, amb una pena de dos anys que, no obstant això, no haurà de complir ja que no té antecedents penals i no supera el llindar dels dos anys. L'acusat, però, sí que haurà de fer front a una multa de 1.080 euros, així com una indemnització de 3.963 per les lesions, les seqüeles i els danys al cotxe de la víctima.Per altra banda, aquesta també ha estat condemnada pel cop de puny que va donar a l'acusat, i haurà de pagar una multa de 180 euros i una indemnització de 525 euros per un delicte lleu de lesions.

