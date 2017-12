Vicent Sanchis assegura que la reforma de l’IVA «destrueix» la programació de TV3

La programació de TV3 camina per la corda fluixa. Cristóbal Montoro reclama 167 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per l'IVA de les subvencions de la Generalitat entre els anys 2015 i 2017. El director de la cadena pública, Vicent Sanchis, adverteix que la reforma de l'imposat "destrueix" la programació i "ensorra" l'audiovisual català.TV3 ja ha cancel·lat el programa Tarda Oberta, al·legant precisament motius econòmics , i la factura pot hipotecar d'extrem a extrem els propers mesos dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. En una entrevista al programa Versió RAC1 , Sanchis augura un futur incert per a la CCMA i subratlla que tota la programació quedarà afectada."Estem intentant fer-ho d'una manera gradual. Es notarà menys al principi, però a partir del març i l'abril es notarà en tota la programació externa i en programes de màxima audiència. Tot plegat ens deixa en una situació terrorífica", detalla el director. Ara per ara, la retallada de pressupost està afectant bàsicament els acords amb productores externes.Tot i el context pessimista en què s'ha instal·lat TV3, Sanchis descarta el tancament de la cadena: "ho posem negre, però no tan negre per tancar TV3. Es pot continuar fent televisió, però cada vegada serà més producció interna".

