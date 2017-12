Els hotels de Barcelona penjaran el cartell de complet la nit de Cap d'Any

Els hotels de Barcelona tenen prevista una ocupació del 77% a partir d'aquest divendres i un ple absolut en la nit de Cap d'Any, segons preveu el Gremi d'Hotels de Barcelona. Les xifres estan deu punts per sota del 87% d'ocupació que es va registrar en els dies previs a l'última nit de l'any 2016. Aquesta retallada del 10% d'ocupació ''segueix la tònica que es ve arrossegant'' des de la celebració del referèndum de l'1-O, asseguren des del gremi d'hotels.Per la seva banda, els 10.000 apartaments turístics de la capital catalana mantenen una previsió d'ocupació entre el 89% i el 90%, cosa que suposa vuit punts percentuals per sota de la xifra del 98% que es va assolir en l'última setmana de l'any passat. Enrique Alcántara, president d'Apartur, coincideix amb el Gremi d'Hotels, i assegura que aquesta xifra ve a confirmar la frenada que es va iniciar a partir de l'octubre amb l'inici de la crisi política catalana.Enrique Alcántara ha subratllat que l'exercici econòmic del 2017 tancarà l'any amb dues parts ben diferenciades. Una primera part amb els tres primers trimestres de l'any amb un creixement en la facturació dels apartaments del 10% i un últim trimestre no només amb un fre de la xifra de negocis sinó amb un decreixement del 10% d'aquesta facturació.El president d'Apartur explica que aquest últim trimestre ha ''ennegrit'' un exercici del 2017 que prometia ser un dels millors dels últims anys. El descens de la facturació es va començar a notar a l'octubre, coincidint amb la celebració del referèndum l'1-O i l'aturada de país del dia 3 d'octubre, i es va mantenir el mes de novembre, com va confirmar aquest dijous l'institut d'estadística espanyol al publicar la caiguda de xifres de turistes estrangers arribats a Catalunya al novembre.Alcántara assegura que al desembre la davallada del turisme es manté i ''la perspectiva per al primer trimestre del 2018 no pinta molt bé tampoc'', afirma el president d'Apartur. En definitiva, ''tres trimestres molt bons que es veuen ennegrits per un quart trimestre molt negre''.El titular d'Apartur no creu que les reserves d'última hora arribin a corregir el tancament de l'any perquè en tot cas ''potser poden pujar les reserves però a costa de baixar el preu'' i per tant la facturació final es mantindrà a la baixa.Mentre que els apartaments veuen com l'ocupació cau a l'entorn de vuit punts percentuals, en el cas dels hotels de la capital catalana aquesta ocupació en aquests dies previs a la Nit de Cap d'Any es preveu que estigui a l'entorn del 77%, deu punts per sota del 87% d'ocupació que es va registrar en els mateixos dies de l'any passat, segons previsions del gremi del sector.Tot i això, la nit de Cap d'Any, el 31 de desembre, els hotels de la ciutat de Barcelona penjaran a la porta principal el cartell de complet, s'assegura des del gremi.

