La sospitosa pel crim de la Guàrdia Urbana planificava des de la presó la mort del seu exmarit

A vegades la gent es pensa que les dones no maten el marit. Que si hi ha algun cas és un cas rar, un de 1000. Però no és així. A Catalunya al voltant del 25% dels assassinats de parella és la dona qui els fa.

El fet que entitats de dones i partits(que estan dominats per aquestes entitats) considerin que l'assassinat d'un home sigui un fet menor, fa que no organitzin protestes ni minuts de silenci ni res semblant. Per aquesta raó quan una dona mata el marit, surt com a noticia petita. La gent ni se n'assabenta.

És el llegat profundament masclista de les organitzacions feministes. Creuen que la dona és un ser sagrat i que matar o maltractar una dona és molt més greu que fer-ho amb un home.