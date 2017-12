L'Obra Cultural Balear lliura el premi Gabriel Alomar als «Jordis»

Nit de la Cultura 2017

L'Obra Cultural Balear (OCB) ha lliurat aquest dijous al vespre el premi Gabriel Alomar a l'expresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya i número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambdós empresonats per ordre de l'Audiència Nacional de manera preventiva en el marc d'una investigació per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha assistit a l'entrega de guardons, que ha tingut lloc al teatre Principal de Palma en el marc de la trenta-unena Nit de la Cultura de l'OCB. L'esdeveniment ha reivindicat la figura dels dos líders de la societat civil quan fa 73 dies que són a la presó.A banda de Cuixart i Sànchez, l'OCB ha premiat el setmanari El Iris, de Ciutadella; la historiadora Maria Barceló i Crespí; el projecte acadèmic Magisteri Teatre / Mag de poesia; la música manacorina Joana Gomila; els historiadors Jaume Llabrés i Aina Pascual; Joan Pau Jordà, Joan Colom i Gabriel Mayol, autors del llibre 'Somnis compartits. La identitat mallorquina a debat', i la filòloga i escriptora Maria Magdalena Gelabert i Miró.La gala ha comptat amb actuacions musicals d'artistes destacats de tots els territoris de parla catalana com ara el català Roger Mas, els valencians Borja Penalva i Mireia Vives o els membres del Projecte Cruïlles, que uneix músics de les quatre illes balears.

