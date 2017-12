Aclarir incògnites per arrencar

Els contactes entre els partits sobiranistes per constituir el Parlament i formar Govern han començat però no avançaran fins que no es resolgui el principal dubte: si Puigdemont tornarà de Brussel·les per ser investit. El president s'ho pensa (tornar és anar de pet a presó) mentre que a ERC esperen que el 4 de gener el Tribunal Suprem deixi sortir Oriol Junqueras i es preparen per proposar-lo com a president del Govern legítim si Puigdemont opta per no tornar.És difícil que els cinc de Bèlgica puguin participar a la sessió constituent o d'investidura si no ho fan presencialment i reformar el reglament no sembla viable.Us deixo els 10 enllaços imprescindibles per començar el dia ben informats:

- Els diputats presos i exiliats poden votar la mesa i la investidura?, per Roger Tugas



- Del 27 de desembre al 3 de juny: totes les dates de la nova fase del procés, per Oriol March



- LA VEU DE NACIÓ 21-D: error de càlcul i mala digestió, per Arnau Urgell Vidal



- El govern espanyol prorrogarà avui els pressupostos de la Generalitat



- ENTREVISTA Marta Llorens, regidora de Reus: «La CUP som la força que tensa i per això ens tenen al punt de mira», per Jonathan Oca



- Iceta passa balanç del 21-D i es justifica: «No renunciarem al catalanisme ni al federalisme per un grapat de vots», per Jordi Bes



- Confirmada la pujada de la T-10: valdrà 10,20 euros. I el Bicing no puja però el Zoo sí, per Jordi Bes



- El 155 a les nostres butxaques: L'aigua s'apujarà un 11,8% a l'àrea de Barcelona el 2018



- OPINIÓ Si és que hi ha futur, per Bel Olid



- La literatura del 2017: una collita extraordinària, per Jaume C. Pons Alorda





Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)