La desena gran negociació del procés només pot acabar en acord

Anunci de la data i la pregunta Foto: Adrià Costa

Organitzar la votació no va ser senzill, en part pels dubtes existents dins del Govern. A l'abril, per exemple, el soroll que envoltava l'executiu va obligar els consellers i alts càrrecs a signar un document de compromís amb la votació per tal d'exhibir unitat. Abans d'emprendre la recta final, però, Puigdemont va prescindir de cinc membres de l'executiu : Jordi Baiget, Neus Munté, Meritxell Ruiz, Jordi Jané i Joan Vidal de Ciurana. La negociació per posar data i pregunta al referèndum no va ser complicada, i la inclusió del terme República també es va fer per acostar el món dels "comuns". L'organització va tenir components més punxeguts, i es va debatre especialment dins l'anomenat Estat Major del procés. Al final hi va haver urnes i paperetes, i també una repressió policial sense precedents per evitar que els catalans votessin en el referèndum.