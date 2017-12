Iceta es justifica: «No renunciarem al catalanisme ni al federalisme per un grapat de vots»

El PSC analitza aquest dijous amb un Consell Nacional els resultats de les eleccions catalanes de fa una setmana, amb les quals els socialistes van obtenir 17 escons, un més que fins ara. El primer secretari del partit i candidat als comicis, Miquel Iceta, ha admès que el resultat no era l'esperat, però ha assegurat que això no els farà variar la tercera via que defensen. "El PSC no està disposat a renunciar al catalanisme ni al federalisme per un grapat de vots", ha remarcat.Considera que aquest 21-D han esgarrapat vots del catalanisme moderat i dels "comuns", i que l'aliança amb Units per Avançar (els ex d'Unió) els ha ajudat, però Ciutadans els ha vençut. Ho atribueix al fet que s'ha imposat "la divisió interna entre els catalans" sobre quin ha de ser l'encaix amb Espanya per damunt de les propostes d'acord com la socialista. Tot i això, ha subratllat que la victòria de Cs no servirà per canviar el rumb de la política catalana, i creu que ho demostra "la falta d'iniciativa" de la formació taronja en els darrers dies. També ha donat per fet que es podrà reeditar un Govern independentista.En aquest context, ha insistit que la seva proposta, que en campanya ha definit com la de la reconciliació, és "l'única" que pot fer avançar Catalunya. Ha promès que defensarà "aferrissadament" la unitat civil dels catalans, i que no durà la pugna lingüística a les escoles perquè rebutja "combatre un nacionalisme amb un altre nacionalisme". A parer seu, cal optar per la reconciliació per superar el procés independentista. "Només una proposta de respecte a totes les idees, institucions i la llei pot treure'ns del carreró sense sortida", ha ressaltat.Iceta ha dit que en el PSC estan "orgullosos" de la feina feta de cara a les eleccions, ja que han guanyat uns 80.000 vots i han trencat la dinàmica de pèrdua de vots que registren des del 1999, però ha insistit en el fet que no estan satisfets dels resultats. Creu que la seva campanya de presentar-se com l'opció de la reconciliació i la recerca de solucions acordades ha tingut "dificultats" de fer-se sentir "en un escenari políticament molt polaritzat". Segons ell, "més que deixar enrere el conflicte la majoria ha votat per deixar clara la seva posició".Considera que ara li cal a Catalunya un govern estable, i ha retret que ara com ara els partits independentistes guanyadors "no estiguin formulant cap proposta concreta". En la seva opinió, la política catalana de la nova legislatura "no pot estar supeditada a l'agenda judicial". Ha reiterat que cal un pacte d'estat per a Catalunya perquè creu que no es pot seguir sense donar resposta als 2,2 milions de catalans que han votat les forces independentistes, i que ha de ser "política i no judicial".Iceta ha subratllat que ara els socialistes han de fer un esforç permanent "per evitar el frontisme" a les institucions catalanes. "El camí cap al diàleg ha de començar Catalunya endins i projectar-se cap enfora", ha indicat. Ha agregat que el partit ha d'incrementar la seva presència entre la ciutadania i les entitats per dur el missatge de la reconciliació, que cal que s'impliqui en la construcció de l'alternativa a Mariano Rajoy i que es mobilitzi per preparar les eleccions municipals del maig del 2019. El PSC preveu celebrar un altre consell nacional abans de febrer per debatre sobre l'actuació del partit el 2018 i el 2019.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)