L'oposició barcelonina carrega contra Colau per l'increment de preu de la T-10

Els partits a l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona (PSC, PP, PDeCAT i C's) han carregat durament contra l'increment del 2% de mitjana dels preus del transport públic que l'Autoritat del Transport Metropolità -on estan representats Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana- ha aprovat aquest dijous per unanimitat. Consideren que la mesura, que també contempla un augment de 0,25 cèntims en la T-10, elevant el preu del títol més utilitzat fins els 10,20 euros, "castiga les famílies treballadores" i és "abusiva". A banda, acusen l'alcaldessa de la ciutat "d'enganyar" els barcelonins i d'haver estat fent "demagògia" per haver donat suport a campanyes com #StopPujades l'any 2015 quan Barcelona en Comú es trobava a l'oposició.El president del PSC de Barcelona, Jaume Collboni, considera que una pujada "per sobre de l'IPC i per sobre la revalorització dels salaris a la ciutat castiga directament els famílies treballadores". En aquesta línia ha lamentat que no s'hagi congelat el preu de la T-10 que ha pujat 0,25 cèntims i a partir de l'1 de gener costarà 10,20.Collboni afirma que l’encariment no només es pot atribuir "a arguments economicistes" i afegeix que "davant la incapacitat del govern Colau per a realitzar una proposta ambiciosa durant l'any i exercir el lideratge metropolità, ha fet pagar la factura als ciutadans de Barcelona". Collboni manifesta que "Colau ha girat l'esquena als barcelonins i barcelonines i ara fa pagar als ciutadans el fracàs de la seva política de mobilitat". Els socialistes barcelonins, recorden que varen aconseguir una rebaixa del preu de la T-10 per sota dels 10 euros quan Xavier Trias governava i diuen "no entendre" perquè ara no ha estat possible.Així mateix ha criticat que Colau no hagi fet cap proposta seriosa per abordar el finançament del transport ni arribar a cap pacte amb l'Estat i la Generalitat que permetessin evitar aquesta situació. "No es poden fer proposicions o enviar cartes a 10 dies d'acabar l'any", ha retret Collboni. Els socialistes han demanat a Colau una reunió urgent amb tots els grups. El PSC havia posat com a condició per a parlar dels pressupostos del 2018 la congelació de tarifes.El president del Grup Municipal Demòcrata, Xavier Trias, ha afirmat que Colau “ha abandonat els ciutadans de Barcelona” i ha cedit davant l'executiu espanyol "que segueix sense aportar el que correspon al transport de Barcelona”.En aquesta línia ha assenyalat que "ni els sous ni les pensions pugen un 2,5%" i que la ciutadania "té molts problemes per mantenir els seus ingressos".Xavier Trias ha lamentat que en la campanya electoral de les municipals de 2015 “Colau i els seu partit van donar suport explícit a campanyes tant populars com #StopPujades, assistien a protestes i manifestacions, i van prometre rebaixes tarifàries a tots els nivells". Així, critica que la realitat hagi estat ben diferent: “Ells mateixos han desemmascarat la demagògia populista, que tant van utilitzar en campanya, i que sovint mantenen estan ja al Govern”.El regidor de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament, Santiago Alonso, ha assegurat que els vots favorables del govern local a aquesta pujada suposen que "Colau avala i executa un augment de tarifes dissenyat per CiU". El regidor ha afegit que l'alcaldessa de Barcelona "enganya de nou als seus votants incomplint una de les màximes del seu programa que era baixar el preu del transport públic"."La mobilitat és un dret que s'ha de garantir i això passa per tenir preus assequibles", ha afirmat Alonso que ha qualificat l'increment d'un 2 per cent de les tarifes de transport públic de "mala notícia".Finalment Santiago Alonso, ha manifestat que des del seu formació es considera imprescindible que s'elabori una Llei de finançament del transport públic, que "estableixi uns criteris objectius que garanteixin la viabilitat del sistema, estableixi criteris de prestació del servei i tarifes i eviti greuges entre comunitats autònomes"Per la seva banda, Alberto Fernández, president del grup municipal del Partit Popular, considera que l'increment penalitza els usuaris habituals. "És injust i abusiu augmentar les tarifes del transport públic per sobre de l'IPC, a més aquesta pujada es suma als increments dels últims anys abans de la seva congelació en 2015, com ara la T-10 que va tenir un increment del 21%, la T50 / 30 amb un 27% o el bitllet senzill un 48%".Per Fernández, "Colau ha estat incapaç de mantenir la congelació de les tarifes i ara en acabar l'any pretén buscar excuses per justificar la pujada assenyalant a l'Estat com el principal culpable".

