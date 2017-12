El govern espanyol prorrogarà aquest divendres els pressupostos de la Generalitat

El govern espanyol prorrogarà els pressupostos de la Generalitat per al 2017 de cara a l'any vinent, segons ha explicat aquest dijous el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials i arquitecte de l'article 155 de la Constitució, Roberto Bermúdez de Castro. Segons va explicar ell mateix al Senat el 4 de desembre, un dia abans que arrenqués la campanya electoral, Bermúdez de Castro va assenyalar que la Moncloa treballava "intensament" en aquest escenari.No és la primera vegada que es prorroguen uns pressupostos de la Generalitat -ja es va fer l'any 2016, quan la CUP va tombar el projecte presentat pel vicepresident Oriol Junqueras-, però mai havia pres aquesta decisió el govern espanyol. Això és així arran de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que ha provocat el cessament de tot el Govern i que siguin els ministres els qui tutelin l'activitat de cada conselleria.La pròrroga dels comptes es fa una setmana després de les eleccions del 21 de desembre, que van atorgar majoria absoluta a l'independentisme, i en plena negociació per dissenyar la mesa del Parlament i el futur Govern entre Junts per Catalunya, ERC i la CUP. Les finances de la Generalitat ja no són controlades pel departament d'Economia des del 20 de setembre, quan el ministeri d'Hisenda va intervenir els comptes catalans.Es tracta d'una intervenció que segueix en marxa i que no té data per ser aixecada. De fet, el ministre del ram, Cristóbal Montoro, va informar ahir d'un acord de la comissió delegada per a assumptes econòmics de la Moncloa que allarga fins després del 31 de desembre el control absolut de les finances catalanes.

