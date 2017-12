​Barcelona congela les tarifes del Bicing però incrementa el Zoo

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit congelar per al 2018 les tarifes del servei públic de bicicletes, el Bicing, i del parc d'atraccions del Tibidabo. En canvi, apujarà els preus del Zoo, on estaven congelats des del 2015, i l'entrada anticipada de la zona monumental del Park Güell, que es mantenia sense variacions des de fa gairebé cinc anys, segons ha informat aquest dijous en un comunicat Pel que fa al Zoo, el consistori defensa la revisió tarifària per equiparar-se als increments dels zoològics de l'entorn, si bé assegura que el barceloní es manté "com el més barat d'Europa". A partir de l'1 de gener l'entrada d'adult augmentarà 1,5 euros, i passarà a costar 21,40, i la de nen de 3 a 12 anys augmentarà un euro, i valdrà 12,95. Segons el consistori, a Madrid val 23 euros per adult i 18,90 per a nens de 3 a 7 anys, i al Bioparc de València, 23,80 els adults i 18 els infants de 4 a 12 anys. En relació al Park Güell, entrar-hi costarà 7,5 euros el tiquet anticipat i 8,5 la comprada in situ, mig euro més en els dos casos.A més, l'Ajuntament mantindrà congelats la majoria dels preus públics. El criteri general per als centres cívics ha estat el de mantenir els preus i continuar avançant en el procés d'harmonització tarifària de totes les activitats als equipaments de tots els districtes. Ludoteques, casals de barri, de joves i de gent gran també mantenen les tarifes del 2017. Pel que fa a la gran majoria de les instal·lacions esportives municipals, les tarifes s'incrementaran un 2% d'acord amb l'increment de l'IPC.

