La Internet del 2017: ciberatacs, «fake news» i bitcoins

Pepper, un robot humanoide al Mobile World Congress Foto: José M. Gutiérrez





"La robòtica i la intel·ligència artificial s'han convertit en una de les principals tendències tecnològiques del nostre segle",



Catalunya fa anys que té digitalitzat el sector de l’automoció, així com la fabricació d’implants mèdics o d’electrodomèstics. “En processos d'alta precisió o molt repetitius, els robots milloren la productivitat”, explica Joan Guasch, responsable d’investigacions de la Indústria 4.0 a Eurecat.



Les plantes de Seat i Amazon a Catalunya ja compten amb exèrcits de robots autònoms que subministren materials a les línies de fabricació. Per millorar l'ergonomia dels treballadors, Seat els fa servir per moure sense esforç els contenidors de la secció de planxisteria que fins ara havien manipulat manualment els operaris. Però encara resten molts anys per normalitzar la convivència laboral dels robots amb les persones.



