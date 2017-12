Denuncien «tracte denigrant» de les persones amb malaltia mental a l'anunci de Campofrío de Coixet

Salut Mental Catalunya (SMC), que agrupa entitats de salut mental, ha manifestat el seu rebuig a l'espot nadalenc de Campofrío, Amodio, dirigit per Isabel Coixet. La federació considera que l'anunci atempta contra la dignitat de les persones amb un problema de salut mental i vulnera els principis recollits a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat.SMC entén que l'espot reforça els falsos mites vinculats a la salut mental i incorre en una total manca de respecte amb el dolor de les persones que pateixen algun problema per què es frivolitzar, per exemple, amb l'ingrés en centres psiquiàtrics o l'ús de camises de força. Des de la federació, es considera que es "caricaturitza i banalitza" el patiment d'aquestes persones.Des de la federació es considera que campanyes com la de Campofrío apel·len a un "estereotip ranci i maldestre que es mofa d'aquestes persones" i consideren que és "intolerable i indigne d'una societat moderna". En aquest sentit, consideren que mostrar que les persones amb problemes de salut mental viuen recloses en centres psiquiàtrics i amb manilles de força, i fer-ne mofa és una manca de respecte a la feina d'aquestes persones i les seves famílies per trencar amb certs prejudicis, alhora que suposa un desconeixement de la salut mental.SMC recorda que el 2016 un total de 168.456 persones van ser ateses en Centres de Salut Mental d'Adults, un 1,5% més que l'any anterior. Des de la federació també es recalca que la reforma psiquiàtrica prevista a l'estat espanyol en la llei sanitària del 1986 va suposar la fi de la institucionalització d'aquestes persones i per tant, la inclusió d'aquestes persones en la comunitat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)