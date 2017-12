2017, entre la República i el 155

Carles Puigdemont Foto: Delmi Álvarez

El 130è president de la Generalitat no ha tingut un any senzill. L'impuls del referèndum i de la República l'han dut a l'exili , i des de principis de novembre viu a Bèlgica. Sobre ell hi pesa una ordre de detenció espanyola que es farà efectiva si torna a Catalunya. Com a candidat de Junts per Catalunya ha aconseguit 34 escons , dos més que l'ERC d'Oriol Junqueras, empresonat a Estremera . Ha de decidir si torna per sotmetre's a la investidura o bé si segueix a Brussel·les.