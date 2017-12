Ripoll veta la policia espanyola per la polèmica sobre l'imam i el CNI

L'imam de Ripoll en una imatge d'arxiu. Foto: NacióDigital

El ple de Ripoll ha ratificat l'acord per unanimitat Foto: Isaac Muntadas

Veto de Ripoll a la policia espanyola per la polèmica de l'imam. A partir d'ara, el consistori ripollès no convocarà més la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil a la junta de seguretat local. L'acord ha estat pres per unanimitat en el ple celebrat aquest dimecres al vespre i canalitza l'enuig de la corporació amb el Centre Nacional d'Intel·ligència i el Ministeri de l'Interior per haver ''amagat'' informació rellevant sobre la vinculació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satti. La gota que ha fet vessar el got, acabant amb la paciència del consistori ripollès, ha estat la no resposta de les institucions de l'Estat a la petició feta per l'Ajuntament de poder assistir a la comissió de secrets oficials del Congrés.El consistori ripollès va demanar de poder anar en aquesta comissió després d'acordar-ho en forma de moció en una junta de govern local del passat mes de novembre, que es va ratificar en el següent plenari . L'Ajuntament també va condemnar la falta d'informació per part del govern espanyol i els serveis d'intel·ligència i els va retreure que no els haguessin posat en coneixement de tota la informació de què disposaven durant la junta de seguretat celebrada el 4 de setembre a Ripoll arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils Actualment, la corporació ripollesa encara desconeix si l'imam de Ripoll era una persona que estava en nòmina pel CNI, si havia tingut contactes previs amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat quan ja estava al municipi o si aquests últims tenien informació dels seu moviments i no la van donar als Mossos d'Esquadra. Moltes preguntes sense resposta que no tenen pinta de resoldre's de forma immediata. ''Com que ningú s'ha dignat a contestar a l'Ajuntament, hem pres aquesta decisió'', ha exposat l'alcalde, Jordi Munell (PDECat).A més, el batlle ripollès ha manifestat que aquest dimecres s'han assabentat per la premsa que, a banda de la reunió de la comissió de secrets oficials celebrada el passat dia 14 de desembre, també s'ha reunit el pacte antigihadista. En aquesta convocatòria s'han pres decisions per tal de prevenir futurs atemptats terroristes com un control més intens de la venda de bombones de butà i del lloguer de vehicles i habitatges . ''Unes mesures que no ens semblen massa encertades d'acord amb el què realment va succeir aquí a Ripoll i a la resta del país'', ha lamentat. A més, Munell ha criticat que aquestes decisions s'hagin fet públiques novament a través dels mitjans de comunicació i no s'hagin transmès abans als municipis afectats pels atemptats com Barcelona, Cambrils, Alcanar i la pròpia capital del Ripollès.En definitiva, vista aquesta situació de desinformació a què s'ha vist sotmès l'Ajuntament de Ripoll, els regidors han validat l'acord. Munell també ha dit que, com que igualment ara mateix els Mossos d'Esquadra estan intervinguts pel Ministeri de l'Interior a través de l'aplicació de l'article 155, ja s'encarregaran d'informar a l'Estat del què es discuteixi a les juntes de seguretat local.

