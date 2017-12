L'ideòleg del 155, indignat perquè la gent segueix escoltant Mònica Terribas

Roberto Bermúdez de Castro, nou secretari d'Estat per a les Administracions Territorials Foto: Europa Press

El secretari d'Estat per a les Administracions Territorials i l'ideòleg i executor de l'article 155, Roberto Bermúdez de Castro, ha carregat en una entrevista a Radio Huesca contra els mitjans públics catalans i a qui ha qualificat com la "periodista estrella", Mònica Terribas. Bermúdez de Castro ha criticat que Terribas expliqués on eren les patrulles de la Guàrdia Civil i s'ha queixat "que no ha passat res" i que "la gent la segueix escoltant".Sobre els mitjans públics, el secretari d'Estat ha assegurat que tenen la culpa que bona part de la societat catalana consideri la independència com "l'única sortida bona" per a Catalunya i ha titllat aquesta situació és "inviable". "Això de TV3 i Catalunya Ràdio és una vergonya", ha deixat anar.Durant l'entrevista no ha faltat la mofa cap als alts càrrecs de la Generalitat: "Deien que no acatarien el 155 i acataven de les vuit del matí a les tres del migdia", ha dit, i ha volgut recordar que cap d'ells ha dimitit arran de l'aplicació del 155.Bermúdez de Castro ha explicat també que el 155 s'aixecarà quan es formi un Govern però ha recordat que caldrà veure què passa amb "les circumstàncies personals d'alguns diputats" electes, que són a la presó, pendents de judici o investigats pel seu paper en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. En qualsevol cas, ha vaticinat que la desactivació del 155 podria arribar a mitjans de febrer. Els dies 6 i 7 de febrer és previst que comenci el primer debat d'investidura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)