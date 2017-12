Endesa trasllada a Madrid la seu de la seva societat de distribució elèctrica

Un operari en una de les subestacions del Vallès Oriental. Foto: Endesa

Endesa ha decidit traslladar la seu de la seva societat de distribució elèctrica de Barcelona a Madrid, segons consta al Butlletí Oficial del Registre Mercantil. L'empres va tramitar el canvi de seu el passat 20 de desembre, segons fonts citades per Europa Press, que no han volgut explicar els motius del trasllat.La companyia elèctrica tenia el seu domicili social a l'avinguda de Vilanova de Barcelona i ara la tindrà al carrer Ribera del Loira, a Madrid, on ja hi ha ubicada la seu d'Endesa a la capital espanyola.Aquest trasllat se suma a un total de més de 3.000 empreses que han decidit marxar de Catalunya entre el 2 d'octubre i el 22 de desembre, segons el Col·legi de Registradors Mercantils d'Espanya.

