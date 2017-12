Roba un cotxe davant del propietari, el condueix begut i l'encasta al cap de pocs metres contra una pilona

Foto: Josep M Montaner

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 23 anys per haver robat un cotxe a la Jonquera (Alt Empordà) i haver-lo conduït anant begut. De fet, el lladre anava tan borratxo que al cap de pocs metres va encastar el vehicle contra la pilona d'una benzinera. Els fets van tenir lloc a primera hora del dia de Nadal. El jove es va endur el vehicle d'un aparcament que hi ha a prop de l'estació de servei. Ho va fer davant mateix del propietari del cotxe, que juntament amb uns amics el va començar a seguir fins que va tenir el xoc.Tot i que el detingut va sortir il·lès de l'accident, quan els Mossos li van fer la prova d'alcoholèmia el resultat va ser categòric. L'alcoholímetre va marcar 0,91 mg/l d'aire expirat; és a dir, que el jove gairebé quadruplicava el màxim permès. Els Mossos van arrestar el lladre per un delicte contra la seguretat viària i un altre de robatori i furt d'ús de vehicle. Després de passar davant del jutge, el jove ha quedat en llibertat provisional.Cap a les sis del matí del dia de Nadal, els agents de Trànsit van rebre l'avís d'un accident a una benzinera propera a l'N-II al seu pas per la Jonquera (Alt Empordà). En concret, la que es troba al quilòmetre 772,5 (a la zona del polígon del municipi).Quan van arribar al lloc dels fets, els Mossos van veure que el jove que conduïa el cotxe havia xocat contra una de les pilones que delimiten l'estació de servei. El noi, un veí de 23 anys veí de Sant Feliç De Lodés (Catalunya Nord), que havia sortit il·lès de l'accident, presentava símptomes evidents d'anar begut.Els Mossos li van fer la prova d'alcoholèmia i l'etilòmetre va marcar 0,91 mg/l, el que suposa gairebé quadruplicar la taxa permesa. A més, el jove havia robat el vehicle accidentat d'un aparcament proper sense ser conscient que el propietari ho estava presenciant tot. Aquest, acompanyat d'uns amics, el va seguir fins que al cap de pocs metres el lladre es va accidentar.Per tot plegat, la policia el va detenir per un delicte contra la seguretat viària a més de robatori i furt d'ús de vehicle. El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres l'ha deixat en llibertat amb càrrecs.

