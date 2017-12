El PP insta Cs a aprofitar l'exili i presó de diputats electes per conformar un Govern unionista

El sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que els partits "constitucionalistes" han d'intentar formar govern a Catalunya i, de fet, ha advertit que la situació processal d'alguns diputats de JuntsxCat i d'ERC podria facilitar-ho. Casado ha fet aquestes declaracions a Caravaca de la Cruz (Múrcia), on ha acudit en una visita privada amb motiu de l'Any Jubilar 2017.En ser preguntat per la formació del Govern i les converses amb Cs -a qui els populars han criticat reiteradament per cedir la iniciativa als independentistes-, Casado ha remarcat que "la bona notícia és que ha guanyat les eleccions un partit constitucionalista com Cs". "I la mala notícia és que no vam sumar amb la resta de partits constitucionalistes per formar govern", ha afegit. No obstant això, ha remarcat la coincidència del PP amb Foment del Treball i amb el PSOE en el fet que Cs, el partit que ha guanyat les eleccions, "ha de liderar aquesta oportunitat de formar govern".A més, ha precisat que, donada la situació processal d'alguns diputats electes de JuntsxCat i d'ERC -alguns empresonats i d'altres a l'exili-, "és probable que fins i tot hi hagués alguna possibilitat que s'aconseguís aquesta formació de govern". Al seu entendre, "l'important" és que els partits constitucionalistes segueixin "units". "El bloc constitucionalista ha demostrat que anteposem els nostres interessos partidistes al fet que puguem sumar per a una alternativa històrica a Catalunya", ha manifestat, per afegir que és el que el PP "seguirà intentant".No obstant això, el responsable de Comunicació dels populars ha advertit que el PP estarà "molt vigilant al fet que es compleixi la llei" i al fet que "no hi hagi cap desafiament secessionista", perquè els separatistes "ja saben al que condueix". En la seva opinió, el que cal recuperar és "el creixement econòmic i la seguretat empresarial, així com la convivència entre catalans i la legalitat que, per desgràcia en els últims anys s'havia perdut".Sobre si el PP fa alguna autocrítica sobre els resultats collits en les eleccions catalanes, Casado ha recordat que tant el candidat popular, Xavier García Albiol, com el president del partit, Mariano Rajoy, i la mateixa direcció en un Comitè Executiu han reconegut que els resultats han estat "dolents". "El PP és un partit guanyador, li agrada guanyar eleccions i no ens agrada quan les perdem, però també som un partit d'estat, i un partit d'estat ha de tenir molt clar que, abans dels seus interessos partidistes, estan els interessos de la nació espanyola", ha assenyalat.En aquest cas, ha indicat que les mesures que el Govern central i que el PP han anat prenent "no han estat planificades amb un rèdit electoral, sinó per la necessitat imperiosa que hi havia de recuperar la legalitat a Catalunya". Així, ha reconegut que el resultat "ha estat el que ha estat" i, ara, el PP intentarà que aquesta legislatura "es desenvolupi en el marc de la legalitat" perquè, sinó, ja saben les conseqüències que acaben tenint".De fet, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que el partit no ha descartat encara que la seva líder a Catalunya, Inés Arrimadas, pugui intentar una investidura "si hi ha una finestra d'oportunitat", però ha matisat: "Només es pot aconseguir si les forces independentistes discuteixin de tal forma que canviïn el seu relat". En declaracions a La Sexta, ha argumentat que a Cs han "complert" amb els resultats electorals del passat 21-D, al contrari que el PP i els socialistes catalans, als quals ha recordat la seva caiguda "aclaparant" i la "falta d'impuls", respectivament.Preguntat per la diferència entre la moció de censura que Arrimadas va presentar sense suports suficients contra el president revocat de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no va tirar endavant, i la decisió de no intentar una investidura de moment, el portaveu liberal ha argumentat que la moció "surt o no surt i s'acaba", però en una investidura s'ha de pensar "no solament" a superar-la, sinó a formar i mantenir després un Govern. "Solament es pot aconseguir si les forces independentistes discuteixen de tal forma que canvien el seu relat i reconeixen que amb un 47% de vots no és possible persistir en la implantació de la República", ha apuntat.

