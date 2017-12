La CUP veu lògic que se'ls cedeixi un diputat després dels «sacrificis» fets

Vidal Aragonés, en un míting de campanya. Foto: ACN

El número 3 de la llista de la CUP per Barcelona en les eleccions del 21-D, Vidal Aragonés, ha defensat aquest dijous que és lògic que ERC o Junts per Catalunya els cedeixin un diputat perquè puguin sumar els 5 necessaris per tenir grup propi, tal com va proposar fer el portaveu adjunt dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián . Ho ha dit a La Sexta i aquest gest permetria als anticapitalistes no haver de compartir grup mixt amb el PP.Aragonés ha explicat que la seva formació no ha demanat la cessió d'un diputat, "però els votants intependentistes no entendrien que no hi hagués aquest element tenint en compte la renúncia i sacrificis que ha fet la CUP" en els últims mesos. "Ho entendríem com una normalitat absoluta. El poble de Catalunya no entendrà una altra realitat tenint en compte els sacrificis que ha fet la CUP", ha insistit.També ha defensat que els diputats de la seva formació són "anticapitalistes i antisistema capitalista, no antisistema en genèric", per la qual cosa no veu incompatible els ideals de la CUP amb la cessió d'un diputat per poder tenir grup propi.

