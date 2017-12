Els escombriaires de Girona hauran de portar GPS Foto: ACN

Els escombriaires de Girona hauran de treballar amb un GPS. L'Ajuntament defensa la mesura per per saber quina ruta fan a diari. El vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha assegurat que la implantació del sistema obeeix a "l'obsessió per la transparència" que té el consistori i ha dit que els escombriaires no han de témer res si fan bé la seva feina.Davant les crítiques que han generat els dispositius entre la plantilla de Girona+Neta, el vicealcalde ha admès que la mesura "no s'ha rebut amb simpatia", però també creu que no es traduirà en una vaga.Berloso ha explicat que, en cap cas, els GPS s'han posat amb voluntat de sancionar o criminalitzar els treballadors (com defensa el comitè). Sí que ha dit, però, que es revisaran les rutes a peu que fa cada escombriaire, per veure si alguna és excessiva, i arranjar-ho en cas que això es detecti.En paral·lel a aquest sistema, que permetrà que els ciutadans puguin saber quan s'ha netejat el seu carrer, l'Ajuntament de Girona oferirà a principis del 2018 informació detallada sobre el manteniment als parcs i jardins de la ciutat.

