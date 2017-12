El TSJ valencià denega la llibertat provisional a Francisco Correa

Francisco Correa, a l'Audiència Nacional Foto: Europa Press

La Sala del Civil i Penal del TSJ valencià ha denegat la llibertat provisional a Francisco Correa, considerat el cervell de la trama Gürtel. El tribunal considera que el risc de fuga no només continua existint, sinó que s'ha incrementat. Correa, que va ingressar a la presó el passat 14 de febrer, va enviar un escrit al TSJ valencià en què sol·licitava la seva llibertat provisional i argumentava aspectes humanitaris i la seva disponibilitat a col·laborar amb la Justícia i alliberar fons intervinguts a Suïssa.En l'acta, datat del 21 de desembre, la Sala apunta que "el suposat canvi de circumstàncies al·legats no és tal, atès que en general es tracta d'una reiteració dels arguments que ja van ser exposats i presos en consideració a l'hora de decretar la seva presó provisional"."Ignorem l'abast d'aquest suposat afany per col·laborar amb l'administració de justícia en altres causes, però sí hem pogut apreciar que en la present causa no ha demostrat tal interès, i fins i tot podem suposar que serà qüestionable la seva efectiva transcendència en aquests altres procediments al fet que se'ns al·ludeix si s'ha de jutjar per la posició mantinguda pel ministeri fiscal en el seu informe", assenyalen els magistrats.En relació al suposat alliberament d'uns fons intervinguts a Suïssa, els magistrats subratllen que "es tracta d'uns fons que ja estaven intervinguts per algun tribunal" i afegeix que "no es deu haver facilitat massa el seu traspàs" a Espanya ja que "encara no obren ingressats en cap compte de consignació".En l'acta, els magistrats exposen que finalment Correa al·ludeix "raons humanitàries derivades de certs patiments del seu germà", un argument, assenyalen, que "tal com fa constar en l'escrit de referència ha estat igualment al·legat amb anterioritat i això no ha impedit que compleixi les obligacions que se li han imposat, ni ha imposat que se li dispensi fins ara un tractament especial per aquest motiu". Per tant, afegeixen que ignoren "en quina mesura es fa ara més necessària la seva presència o quines actuacions concretes ha de dur a terme que exigeixin la seva situació en llibertat".La Sala conclou que "el risc que es materialitzin més condemnes és cada vegada més pròxim, com de fet és conscient el propi senyor Correa quan en el seu escrit deixa constància que haurà de complir el conjunt de sentències fermes i definitives que se li imposin, la qual cosa fa que no només segueixi existint aquest risc de fugida, sinó que s'incrementi".

