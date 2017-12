Un regidor del PSC fa befa de les comarques de Lleida i dels llaços grocs

Lo mejor de la Catalunya profunda no son los lazos amarillos de los puentes, árboles y farolas, sino las luces de navidad en forma de lazo. Por favor, no os riais. pic.twitter.com/kBu5rs3D5J — Èric Plaza (@er_plaza) 27 de diciembre de 2017

Lo nuevo del independentismo es llamar tontos a los votantes catalanes de Ciudadanos. Porque todos sabemos que en los pueblitos de la Catalunya interior donde gana el independentismo todo el mundo tiene un título universitario. — Èric Plaza (@er_plaza) 25 de diciembre de 2017

Èric Plaza, regidor del PSC de Gavà, ha fet befa sobre la il·luminació nadalenca que hi ha instal·lada a Artesa de Segre, a la comarca de la Noguera. En una piulada, Plaza utilitza un to irònic per referir-se a les terres de Lleida com la "Catalunya profunda", i assegura que la cosa millor que hi ha no són "els llaços grocs dels ponts, arbres i fanals, sinó les llums de Nadal en forma de llaç". Plaza rebla el missatge amb un "si us plau, no rieu".En el missatge també hi adjunta una fotografia en la qual es veu la via principal d'Artesa i dos llaços penjats. Plaza també va apuntar el dia de Nadal a mode de reflexió post-electoral que a la "Catalunya interior" on guanya l'independentisme "tot el món té un títol universitari".

