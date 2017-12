Rajoy i Rivera reclamen al futur Govern que respecti la Constitució

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha mantingut aquest dijous una reunió la Moncloa amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, en què han analitzat la situació a Catalunya i han coincidit que el futur Govern ha de respectar la Constitució i complir la llei.El partit liberal va guanyar els comicis amb 36 escons , però no va poder evitar que l'independentisme sumés 70 escons i el 47,5% dels vots. És per això que Inés Arrimadas no encetarà negociacions per formar Govern, perquè no té prou suports.Tant l'executiu com a Ciutadans han informat d'aquesta trobada a la seu de la presidència del govern espanyol, en què també han abordat les negociacions per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2018.

