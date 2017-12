La Plataforma en Defensa del Sénia demana que es tornin als consumidors els diners del Castor

"Satisfacció parcial". Així és com la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha rebut la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la indemnització milionària al fallit projecte de magatzem de gas Castor. El moviment social que lluita per desmantellar aquest projecte celebra que el TC hagi anul·lat una indemnització que, en paraules de la seva portaveu, Cristina Reverté, és "il·legal i il·legítima".Demanen, però, que “l'empresa concessionària revertisca la indemnització que ha rebut indegudament", ha defensa Reverté, qui també també ha reclamat al Ministeri d'Energia que n’asseguri "la restitució dels diners abonats pels consumidors, amb els interessos inclosos i amb la mateixa urgència amb què va pagar la indemnització".Per la seva banda, Evelio Montfort, també portaveu de la Plataforma, ha ironitzat comparant la indemnització anul·lada pel TC amb la loteria: "La loteria Castor, un premi que el govern espanyol ens fa a tots", ha afirmat irònic, mostrant unes còpies d’aquesta peculiar rifa.Montfort ha criticat el govern espanyol perquè "en lloc de beneficiar els que els voten prefereixen beneficiar a aquells que els paguen les campanyes electorals". Ha afegit que "amb aquesta sentència es demostra que teníem raó, però tenim un problema, i és que pagarem un any més gairebé 100 milions d'euros i ja en van tres". El portaveu fa referència al fet que, tot i la resolució del TC, el dia següent al coneixement de la sentència , es va publicar al BOE recollint, un any més, els cànons i peatges que assumeixen els consumidors per pagar el magatzem submarí Castor.En aquest sentit, la Plataforma confessa que el compliment de la sentència "és difícil, però tenim esperança". De fet, per pressionar el govern espanyol a que compleixi la resolució del TC, la Plataforma enviarà un escrit al Banc Europeu d’Inversions (que va avalar el projecte) i al defensor del poble europeu. Anteriorment, ja havien formalitzat una queixa a la institució bancaria que, segons asseguren els portaveus, la Comissió Europea els ha contestat recentment, reconeixent que no es va procedir correctament però sense exigir més responsabilitats.A més, també enviaran la sentència al Síndic de Greuges de Catalunya i a l'organització de consumidors, per tal que iniciïn les accions necessàries per defensar els drets dels consumidors, que ja estan pagant la indemnització a través de la seva factura del gasPer la seva banda, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha afirmat que "estem segurs que el govern central complirà la llei" i que la sentència "posa en evidència la mala gestió del factor energètic i com aquestes decisions polítiques estan afectant la competitivitat de les empreses catalanes i espanyoles”, ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)