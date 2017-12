Barcelona manté la prohibició de circulació de camions durant la cavalcada

Els reis Gaspar, Melcior i Baltasar de camí cap a Barcelona Foto: ICUB

L’Ajuntament de Barcelona tornarà a prohibir la circulació dels camions amb un pes superior als 3.500 quilos durant la cavalcada de Reis . El consistori manté aquesta mesura per segon any consecutiu després dels atemptats a Niça i Berlín, al juliol i desembre de l'any passat respectivament, comesos amb vehicles d’alt tonatge en zones molt concorregudes. Així ho han acordat els responsables de l’Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament, el Departament d’Interior, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra tenint en compte que continua activat el nivell 4 d'alerta antiterrorista.D'aquesta manera, i atesa la gran acumulació de gent a la via pública en aquest esdeveniment, el trànsit quedarà restringit als vehicles privats i al transport en superfície a les vies del recorregut de la cavalcada entre les cinc de la tarda i dos quarts de deu del vespre, i es restringirà la circulació a dins la ciutat als camions amb un pes de més de 3.500 quilos, excepte vehicles de servei públic, des de les quatre de la tarda i fins a les deu de la nit.Així mateix, i per tal de reforçar la coordinació del conjunt del dispositiu durant l’esdeveniment, l'Ajuntament també activarà en fase d’alerta el pla bàsic d’emergències municipals en fase d’alerta, tal com és habitual en aquest tipus d’actes.Ses Majestats arribaran a les quatre de la tarda al Moll de la Fusta a bord del pailebot Santa Eulàlia. A partir de les sis, els Reis i el seu seguici passaran pel pla de Palau, el passeig d’Isabel II, la Via Laietana, la plaça d’Urquinaona, el carrer de Fontanella, la plaça de Catalunya, el carrer de Pelai, la plaça de la Universitat, la ronda de Sant Antoni, el carrer de Sepúlveda, l’avinguda del Paral·lel fins arribar a l’avinguda de la Reina Maria Cristina.

