El nou fracàs de Núria Roca a la televisió

Roca, després de ser apartada de la graella de TV3 per la baixa audiència que acumulava, va mostrar la seva indignació perquè la CCMA li ho va comunicar per burofax . "Vergonya... molta vergonya!", va escriure al seu compte de Twitter.

La carrera professional de Núria Roca ha estat sotmesa a molts canvis en els darrers mesos, però hi ha un element comú que l'acompanya: el poc èxit dels seus programes. Ha canviat de cadena, després de marxar de mala gana de TV3 i aterrar a Cuatro, però no ha aconseguit aixecar el vol després dels mals resultats de A tota Pantalla. Les baixes audiències que acumula han fet que la cadena de Mediaset optés per eliminar de la pantalla Sigles XD, que veurà la seva darrera entrega aquest mateix divendres, segons ha avançat Vertele Aquest dimecres Singles XD va tocar fons amb només un 0,8% de share, caient 1,2 punts respecte el dia del seu debut, el 12 de desembre, quan va reunir un 2%. Els canvis d'horari i les males crítiques que acumulava han propiciat la decisió de la cadena. Tot i això, segons el mitjà especialitzat, Roca seguirà relacionada amb Cuatro per a futur projectes.Dies després, el diari El Mundo publicava una entrevista amb Roca , en la qual la presentadora apuntava que el seu comiat per burofax el va trobar "surrealista" i ho atribuïa a motius polítics. En aquest sentit, va carregar contra la corporació perquè, segons el seu punt de vista, "tenen en compte quan no ets de la corda".

