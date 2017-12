Zoido admet que els organitzadors de l'1-O «van burlar tots els controls»

Votants al referèndum de l'1 d'octubre Foto: Sergi Cámara

Juan Ignacio Zoido, en roda de premsa Foto: Ministeri de l'Interior

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reconegut aquest dijous que els organitzadors del referèndum de l'1-O "van burlar tots els controls que hi havia establerts" i van poder col·locar les urnes, que, "lamentablement", no es van poder detectar. En declaracions a la Cadena Cope , Zoido ha afegit que l'1-O es van produir "fets profundament lamentables", amb una "activitat passiva" per part de "bastants" agents dels Mossos d'Esquadra que van incomplir el requeriment judicial perquè no obrissin els col·legis i "tampoc van arribar a requisar les urnes que es veien per allà que circulaven".També ha apuntat que la resistència dels participants, que s'ha dit va ser passiva, "de passivitat poca", cosa que va dificultar la labor de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que "van haver de fer tot el que estava en les seves mans, però era impossible arribar a tots els col·legis".

