Així justifica Interior que la policia espanyola promocioni manifestacions unionistes

Así se veía hoy desde nuestro indicativo Cóndor a los miles y miles de ciudadanos por #RecuperemElSeny este #8Oct en Barcelona. pic.twitter.com/MZHmVVcazK — Policía Nacional (@policia) 8 d’octubre de 2017

Porque no estamos solos, porque todos somos uno, porque todos somos España, por nuestra Democracia, por la legalidad... #EstamosporTI pic.twitter.com/jMasullP3p — Policía Nacional (@policia) 30 de setembre de 2017

Els tuits que la policia espanyola ha fet durant manifestacions espanyolistes no són de caràcter polític. Així ho defineix el Ministeri de l'Interior que ha contestat una pregunta formulada per la formació basca EH Bildu al Congrés dels Diputats. En la seva resposta, la cartera encapçalada per Juan Ignacio Zoido apunta els missatges emesos “alternen el servei públic, la informació policial, els consells de seguretat, la sol·licitud de col·laboració ciutadans i els tuits o posts dirigits a la defensa dels drets i llibertats de tots els ciutadans, la legalitat i garantir la seguretat ciutadana”.Un exemple el trobem en el marc de la manifestació del passat 8 d'octubre. El cos policial espanyol fins i tot va aprofitar l'helicòpter per gravar imatges de la manifestació unionista que després va difondre amb el lema #RecuperemelSeny i destacant que hi havien participat “milers i milers de persones”.Una setmana abans, la policia espanyola ja es va fer seva una manifestació on els ultres eren majoritaris i que va acabar amb l'assalt a la façana de l'Ajuntament de Barcelona per arrencar una pancarta amb el lema "Més democràcia".Podeu llegir la pregunta del diputat de Bildu, Jon Iñarritu:

Pregunta d'EH Bildu al Ministeri de l'Interior by naciodigital on Scribd

I la resposta del Ministeri de l'Interior:

