El PSOE creu que la idea d'investir telemàticament Puigdemont és pròpia del «deliri dels independentistes»

El PSOE s’ha sumat aquest dijous a les crítiques de Ciutadans davant la possibilitat que Carles Puigdemont sigui investit novament com a president de la Generalitat per la via telemàtica. El secretari d’Organització dels socialistes, José Luis Ábalos, ha afirmat que és “pròpia del deliri dels independentistes” i es tracta d’una nova “ocurrència” que respon a la seva “costum de provar d’adaptar la legalitat als seus propòsits polítics forçant les coses” per acomodar-la a un “projecte impossible”.“On s’ha vist que en la relació dels governants amb la ciutadania calgui introduir tanta intermediació i tanta barrera?”, ha preguntat Ábalos, que ha assegurat que en un moment en que “estem plantejant la proximitat i el contacte hi ha qui planteja coses telemàtiques”. En una entrevista a RNE , Ábalos també ha afirmat que el recurs que del Parlament contra el 155 és “contradictori” pel fet que els independentistes “no reconeguin sentències del TC quan no els interessa, i quan es veuen agreujats recorren al TC”.En tot cas ha afirmat que es pot considerar aquest gest com “un reconeixement parcial” del tribunal, perquè amb el recurs es reconeix “la validesa i legitimitat del Tribunal”.

