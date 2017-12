Cs impugnarà qualsevol intent d'«investidura telemàtica»

El diputat electe i fins ara portaveu parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, ha avançat que el seu grup no donaria per bona ni reconeixeria i impugnaria una investidura de Carles Puigdemont que es produís de manera “telemàtica” – com ahir va suggerir Jordi Turull - i sense la presència física del candidat a la cambra catalana. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Carrizosa ha titllat aquest mètode d'"invent".“És un invent seu. Nosaltres no reconeixeríem una investidura d’algú que no hi fos al Parlament i pogués fer un discurs com cal i ser votat allà. No és normal, ni és legal, ni té ni cap ni peus”, ha sentenciat. De la mateixa manera, Cs no s’oposaria legalment a que fos el candidat d’ERC, Oriol Junqueras, el que fos investit si aconsegueix sortir en llibertat o obtenir un permís del jutge per acudir al Parlament per a la sessió d’investidura. “Posaríem totes les objeccions polítiques, però no creiem que sigui jurídicament inviable”, ha afegit.D’altra banda preguntat per si l’aplicació de l’article 155 hauria d’acabar automàticament amb l’entrada d’un nou Govern a la Generalitat, Carrizosa no ha estat molt taxatiu i ha preferit posar-hi condicions a la continuïtat o no dels efectes d’aquesta intervenció. “Haurem d’atendre a veure què diu i què fa el candidat al discurs d’investidura”, ha explicat el diputat electe de Cs.A més, Carrizosa ha carregat contra PPC i PSC per no haver complert les expectatives electorals i els ha culpat de no haver aconseguit una majoria d’escons constitucionalistes que podria permetre ara a Cs intentar formar un Govern. “No tenim els escons suficients per fer una investidura perquè el PPC es va enfonsar i el PSC no va créixer massa. I això fa que els constitucionalistes no tinguem els escons esperats. Nosaltres vam fer els deures però els minvats resultats dels altres ens ha deixat amb un wait and see’”, ha sentenciat.Tot i considerar que des del Partit Popular “miren massa” a Cs “sobretot a nivell nacional” espanyol, Carrizosa descarta reclamar que el líder del PPC, Xavier García Albiol, plegui per facilitar la seva relació al Parlament. “Nosaltres no posem caps sobre la taula”, ha dit.Per últim, preguntat per la constitució de la cambra catalana i la formació de la mesa, Carrizosa ha considerat que si el Govern ha de ser dels independentistes, “el més lògic és que Cs tingués la presidència del Parlament” per tal de “visualitzar” que ells han estat la força més votada i que “el primer partit lidera la cambra que controla el Govern”. De moment, però, es només una idea que “s’ha expressat” a alguns dels altres partits del Parlament, però ha negat que s’estigui negociant seriosament encara.

