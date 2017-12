Llibertat per als dos regidors de la CUP de Reus acusats d'«incitació a l'odi»

VÍDEO Crits de «Llibertat!» a la sortida dels dos regidors de la @CUPReus del jutjat després de negar-se a declarar investigats per un «delicte d'odi» https://t.co/gIkV4Xcb8O pic.twitter.com/8NeoNorojb — NacióDigital (@naciodigital) 28 de desembre de 2017

Joan Coma ha donat suport als cupaires des de l'exterior dels jutjats de Reus Foto: Jonathan Oca

Crits de «Marta i Oriol, no esteu sols» i «llibertat» davant els jutjats de Reus. L'alcalde Carles Pellicer i les portaveus del PDECat i ERC també han vingut a donar suport als cupaires pic.twitter.com/XCNKz4ivax — NacióTarragona (@naciotarragona) 28 de diciembre de 2017

Hem hagut de tolerar que la Interlocutòria de llibertat no es fes en català perquè es veu que en castellà surten abans. — AdvocatsVoluntaris1O (@AdvocatsReus1O) 28 de diciembre de 2017

MINUT Concentració davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra on es troben detinguts els dos regidors de la @CUPReus acusats d'un delicte d'odi https://t.co/jvo4lr0L5W vía pic.twitter.com/5R6XYw1sYU — NacióTarragona (@naciotarragona) 27 de desembre de 2017

Els dos regidors de la CUP de Reus, Marta Llorens i Oriol Ciurana, acusats d'"incitació a l'odi" han quedat en llibertat després d'optar per no declarar al jutjat de Reus que els investiga i que s'havien negat a comparèixer davant l'autoritat judicial en dues ocasions, citats en temps i forma. Després de no respondre a les preguntes de cap de les parts, han estat informats de la seva situació al procediment, investigats per delicte d'odi. Els dos han quedat en llibertat, ja que la detenció tenia com a únic objectiu la seva compareixença davant la jutgessa en seu judicial.A la sortida dels jutjats, després de 20 hores tancats en una comissaria, Oriol Ciurana ha afirmat que se sent "emprenyat per veure com la justícia espanyola és unidireccional" i com la incitació a l'odi "només existeix per una part". L'independentista ha lamentat que "som els únics que per no venir a declarar en un jutjat que ens està dient que manifestar-nos aixecant les mans pel carrer i cridar consignes com 'votarem' i 'llibertat' això ens pot portar a la presó". Espera que la justícia comenci a ser justa i que "la democràcia arribi en aquest país i que no ens facin viure en un estat on no volem viure i que ens empresona d'aquestes maneres".Per la seva banda, la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Reus, Marta LLorens, ha dit ben alt que "hem resistit amb molta dignitat, molta tranquil·litat i amb molta honestedat amb nosaltres, perquè no reconeixem aquest marc judicial del l'estat espanyol". La cupaire també ha lamentat que "l'estat espanyol no té separació de poders, que judicialitza la política".Llorens ha recordat que encara que hi hagi hagut unes eleccions "il·legítimes" fa una setmana i que una majora independentista les guanyés "encara no hem normalitzat la situació". La portaveu ha animat a les persones que hi havia a les portes dels jutjats a ser "dempeus" i ha destacat que la unitat "ens mantindrà dretes".Els dos regidors de la CUP han rebut el suport i l'escalf de més de 200 persones que s'han concentrat a les portes dels jutjats de la capital del Baix Camp. Entre els assistents a la concentració hi havia Joan Coma, regidor de Capgirem Vic, que va ser detingut i portat a declarar a l'Audiència Nacional, ara fa un any, per dir que "per fer una truita cal trencar els ous".L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i les portaveus del grups municipals del PDECat i ERC també han volgut donar el seu suport als cupaires. Cal recordar que tots estan sent investigats en la mateixa macrocausa.Crits de "llibertat", "Marta i Oriol, no esteu sols", "els carrers seran sempre nostres" han estat els que més han ressonat davant la seu judicial.El col·lectiu d'advocats voluntaris 1-O, que representen a la majoria dels investigats en la macrocausa sobre l'1-O, ha piulat que "hem hagut de tolerar que la Interlocutòria de llibertat no es fes en català perquè es veu que en castellà surten abans". Segons fonts del col·lectiu, havien demanat que tota la documentació fos en català però des dels jutjats no la tenien a punt i calia traduir-la i al final han optat per renunciar a tenir-la en català perquè els dos regidors poguessin sortir lliures i no fer-los estar més temps en la seu judicial.Els Mossos d'Esquadra els van detenir poc després de les 12.30 d'aquest dimecres. La detenció, segons ha informat la formació de l'esquerra independentista, es va produir al hall de l'Ajuntament quan Marta Llorens i Oriol Ciurana tornaven cap a l'Ajuntament. Ràpidament, desenes de persones es van concentrar a la comissaria dels Mossos de la capital del Baix Camp.La detenció es va produir per sorpresa després que la jutgessa de Reus ordenés a la policia catalana que els portés dijous als jutjats a les 9.00. En aquest sentit s'esperava que fossin arrestats dijous a primera hora i no pas aquest dimecres. És per aquest motiu que els advocats van demanar un habeas corpus per facilitar que la declaració judicial i no hagin de passar una nit als calabossos. Tanmateix, va ser desestimat a darrera hora del vespre.