Una família denuncia «adoctrinament» perquè la intranet de l'escola posava «País: Catalunya»

Un bossa de col·legi. Foto: Europa Press

Nous casos de queixes d’adoctrinament cap a centres o professors per la seva postura vers el referèndum i la independència. Segons el diari Regió7 , des del 20 de setembre s’han detectat 5 nous casos a les comarques centrals: dos a Osona i tres al Bages.Un dels casos més curiosos va tenir lloc al Bages, quan una família va denunciar que un professor havia parlat dels fets de l'1-O a classe. Tot seguit, la Fiscalia va enviar un requeriment al director del centre, en aquest cas de secundària, que va quedar en no res perquè el professor no va tenir classe amb el nen de la família denunciant.Els altres dos casos són una denúncia perquè a l'intranet de l'escola, després del nom, posava, "País: Catalunya", i l'altre, perquè suposadament van enviar el fill de secundària a penjar cartells.Pel que fa a Osona, un fa referència a una queixa per un minut de silenci pels presos polítics i l’altre per un acte a favor de la democràcia i la convivència.

