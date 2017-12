Dues carreteres tallades i deu més amb cadenes per la nevada al Pirineu

Nevada al Pallars Sobirà. Foto: Mariona Batllés

Dues carreteres estan tallades a causa de la neu i el gel i en una desena de vies més calen cadenes per circular-hi, segons ha informat aquest dijous el Servei Català del Trànsit (SCT). Les vies tallades són són la BV-4031 a Castellar de N'Hug i la C-28 a Naut Aran per accedir al Port de la Bonaigua.Calen equipaments a la C-13 de Sort a Esterri d'Àneu; la C-142b entre Vaquèira i el Pla de Beret; la C-147 entre Esterri d'Àneu i Alós d'Isil; la C-28 Vielha entre Vaquèira i Naut Aran i entre l'Alt Àneu, La Peülla i Esterri d'Àneu; la C-28z entre València d'Àneu i Esterri d'Àneu; l'L-500 entre el Balneari de Boí i l'N-230; l'L-501 cruïlla amb L-500 per anar cap al pla de l'Ermita; l'L-504 entre Llavorsí i Tavascan; l'L-510 a Alins a la cruïlla amb L-504 a Àreu; l'N-141 a Bossòst, i l'N-230 entre Senet i Vielha, on està restringit el pas a camions articulats.La nevada va ser general al Pirineu i al Prepirineu i va deixar gruixos notables a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i a l'Alta Ribagorça.

