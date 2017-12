L'efecte de Cs també es notaria al Congrés si es convoquessin eleccions

Cs devora al PP y se pondría casi a la par con el PSOE en unas elecciones generales en 2018 https://t.co/sJwIUJ7fhG Por @tableroglobal pic.twitter.com/HcKIWzjles — Público (@publico_es) 28 de desembre de 2017

L'impacte del 21-D es notarà a la política espanyola? La resposta és afirmativa, segons un pronòstic realitzat per al diari Público . Concretament, la força de Cs es notaria arreu de l'Estat i podria passar de 32 a 75 diputats. Estaria a tocar de la segona plaça que ocupa el PSOE i amenaçaria l'hegemonia del PP en l'àmbit del centre-dreta espanyol.El pronòstic realitzat per al diari Público –tècnicament no es tracta d'una enquesta- situa el PP al capdavant però amb només 106 escons (actualment en té 137). El PSOE es mantindria (de 85 a 86) però estaria estalonat per Cs (de 32 a 75). Units Podem cauria a la quarta posició i passaria de 71 a 56 representants.Entre les forces independentistes ERC aniria a l'alça (de 9 a 11) mentre el PDECat mantindria els vuit representants assolits el 2016.

